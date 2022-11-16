В школах України мають з’явитися відеоспостереження та металодетектори – Міносвіти

Також до початку нового навчального року в кожній школі мають обладнати укриття, на це вже заклали 1,5 млрд грн в держбюджет, інформує ZN.ua.

Українські школи мають отримати системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також стаціонарні металодетектори – це передбачає «Концепція безпечного закладу освіти», створення якої ініціювало Міністерство освіти і науки України, повідомив очільник відомства Сергій Шкарлет.

Над розробкою концепції працює міжвідомча група, яка аналізує теперішню ситуацію, вивчає міжнародний досвід з метою адаптації його до наших реалій та розробляє механізми упровадження.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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