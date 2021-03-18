Зеленский и Науседа подписали Совместную декларацию по европейской перспективе Украины

Президент Литвы находится в Украине с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литовской Республики Гитанас Науседа, который находится в Украине с официальным визитом, подписали Совместную декларацию по европейской перспективе Украины.

Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа
Фото: president.gov.ua
Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

Совместная декларация фиксирует поддержку европейской перспективы нашего государства со стороны Литовской Республики, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Документ определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств.

При этом Литовская Республика поддержит Украину, когда наше государство решит подать заявку на членство в ЕС.

Как сообщалось, планируется выступление литовского президента в стенах ВР.

Напомним, что Науседа должен был приехать в Киев еще в марте 2020 года, но тот визит отменили из-за угрозы коронавируса.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Науседой по телефону, пригласив его в Киев с официальным визитом.

Последний раз Зеленский встречался с Науседой в ноябре 2019 года в рамках официального визита в Литву.

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