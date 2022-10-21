Білорусь повною мірою бере участь у війні і повинна відповідати на рівні з РФ – Науседа

Гітанас Науседа також вважає, що на Росію потрібно сильніше тиснути, інформує ZN.ua.

Білорусь повною мірою бере участь у війні і повинна відповідати на рівні з РФ – Науседа
© Офіс президента

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Білорусь повною мірою бере участь у війні, розв'язаній Росією проти України, пише Delfi. Тому, як наголосив Науседа, РБ має відповісти за повномасштабне вторгнення на рівні з РФ.

«Бачимо рухи в Білорусі, які доводять, що частину мобілізованих військових направляють чи збираються надіслати воювати в Україну через територію Білорусі. Це очевидні докази, що Білорусь у повному обсязі бере участь у цій війні. Тобто стає відповідальною так само, як і Росія за наслідки цієї війни», – цитується Науседа у повідомленні, поширеному адміністрацією президента.

Президент Литви додав, що необхідно й надалі боротися за посилення санкцій. Науседа переконаний, що санкції, що вже діють, дають результат і РФ має значно менше можливостей фінансувати цю війну.

«Однак для того, щоб повністю перегородити і бажання, і можливості продовжувати здійснювати широкомасштабні операції в Україні, ми маємо перейти до дев'ятого пакету санкцій», - додав Науседа.





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