Президенти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист України

Президент Литви Гітанас Науседа подякував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та Збройним силам України за захист української державності. До привітань долучився президент України Володимир Зеленський.

У День Державності литовський лідер виступив в українському парламенті. Науседа пообіцяв, що Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією.

«Сьогодні Литва підтримує Україну всіма своїми можливостями: надає та надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги», - зазначив він.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ усю Литву об'єднало велике бажання допомогти Україні. Спільні зусилля об’єднали чиновників, представників бізнесу та простих литовців.

«Литва допоможе Україні здобути перемогу в цій війні. Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку становлять імперські амбіції Росії для безпеки всього регіону. Історичний досвід вчить, що московського тирана потрібно вчасно зупиняти. Ми не можемо дозволити собі повторювати старі помилки», – підкреслив Науседа.

Литва й надалі працюватиме з партнерами та союзниками, щоб зберегти західну зосередженість, забезпечити довгострокову підтримку України та обмежити можливість Росії продовжувати війну.