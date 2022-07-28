Президенти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист України

Литва продовжить підтримувати Україну до перемоги над РФ, інформує ZN.ua.

Президенти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист України
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Президент Литви Гітанас Науседа подякував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та Збройним силам України за захист української державності. До привітань долучився президент України Володимир Зеленський.

У День Державності литовський лідер виступив в українському парламенті. Науседа пообіцяв, що Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією.

«Сьогодні Литва підтримує Україну всіма своїми можливостями: надає та надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги», - зазначив він.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ усю Литву об'єднало велике бажання допомогти Україні. Спільні зусилля об’єднали чиновників, представників бізнесу та простих литовців.

«Литва допоможе Україні здобути перемогу в цій війні. Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку становлять імперські амбіції Росії для безпеки всього регіону. Історичний досвід вчить, що московського тирана потрібно вчасно зупиняти. Ми не можемо дозволити собі повторювати старі помилки», – підкреслив Науседа.

Литва й надалі працюватиме з партнерами та союзниками, щоб зберегти західну зосередженість, забезпечити довгострокову підтримку України та обмежити можливість Росії продовжувати війну.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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