Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на здійснений Росією обстріл українських міст, внаслідок якого загинуло щонайменше 12 людей.

У своєму дописі в Twitter він назвав Російську Федерацію терористичною державою і наголосив, що країна-агресор понесе відповідальність за атаки на житлові цивільні об'єкти та вбивства мирних громадян в Україні.

«Росія – терористична держава. Вони несуть руйнування, смерть і величезні страждання всюди, куди б вони не прийшли. Звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки — як сьогодні у Дніпрі — ніколи не будуть прощені та забуті. Прийде час відповідальності», — написав він.