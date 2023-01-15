Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це

Президент Литви жорстко засудив суботні ракетні атаки Росії, інформує ZN.ua.

Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це
© Офіс президента

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на здійснений Росією обстріл українських міст, внаслідок якого загинуло щонайменше 12 людей.

У своєму дописі в Twitter він назвав Російську Федерацію терористичною державою і наголосив, що країна-агресор понесе відповідальність за атаки на житлові цивільні об'єкти та вбивства мирних громадян в Україні.

«Росія – терористична держава. Вони несуть руйнування, смерть і величезні страждання всюди, куди б вони не прийшли. Звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки — як сьогодні у Дніпрі — ніколи не будуть прощені та забуті. Прийде час відповідальності», — написав він.

Russia is a terrorist state.

They bring destruction, death & immense suffering everywhere they go.

Atrocities, mass killings, attacks on residential buildings – like today in Dnipro – will never be forgiven& forgotten. The time for accountability will come.

?? stands with ??! pic.twitter.com/22iLd0OFOP

— Gitanas Naus?da (@GitanasNauseda) January 14, 2023

Як повідомлялось, близько 16.00 14 січня ракета російських окупантів влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Щонайменше один під'їзд повністю зруйнований. Без даху над головою залишились близько тисячі мешканців.

Загалом російські ракетні обстріли 14 січня пошкодили об’єкти генерації та електричні мережі у шести областях України.

За даними Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, українська ППО знищила 18 з 28 випущених Росією крилатих ракет.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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