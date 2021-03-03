Рада назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктах

Голосование состоится 31 октября 2021 года.

Рада назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктах
Фото: gazetahm.org

Верховная Рада назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Так, 31 октября 2021 года состоится голосование на выборах: Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области; Малолюбошанского сельского головы Ровенского района Ровенской области; Теребовлянского городского головы Тернопольского района Тернопольской области; Липовецкого городского головы Винницкого района Винницкой области и Комарновского городского головы Львовского района Львовской области.

На выборах 25 октября 2020 года Коларовским сельским головой был избран Сергей Трофименко. Однако 27 января 2021 года он умер.

Малолюбашанским сельским головой был избран Виктор Талащук. Постановлением Малолюбашанской сельской территориальной избирательной комиссией от 20 ноября 2020 года Талащук был зарегистрирован Малолюбашанским сельским головой. Однако 25 ноября 2020 года он умер.

Теребовлянским городским головой был избран Сергей Поперечный. Однако 31 декабря 2020 года Поперечный обратился с личным заявлением в городской совет о сложении им полномочий городского головы по собственному желанию. Теребовлянский городской совет принял решение о досрочном прекращении его полномочий 5 января 2021 года.

Липовецким городским головой был избран Николай Грушко. 21 декабря 2020 года он также обратился с заявлением о сложении им полномочий городского головы по собственному желанию.

Комарновским городским головой был избран Иван Рубаха, который 11 декабря 2020 года также обратился с заявлением в городской совет о сложении им полномочий городского головы по собственному желанию.

Напомним, 25 октября прошлого года в Украине состоялись местные выборы. Около трети депутатов смогли переизбраться в областные и городские советы.

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