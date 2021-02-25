На Филиппинах двое полицейских погибли в перестрелке с другими правоохранительными органами
Агентство по борьбе с наркотиками и нацполиция одновременно проводили спецоперацию.
На Филиппинах двое полицейских погибли во время перестрелки с другими федеральными агентами в рамках провальной операции по разоблачению наркоторговцев.
Столкновение произошло между агентами Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками и двумя офицерами Филиппинской национальной полиции в городе Кесон-Сити. Также во время стрельбы были ранены трое полицейских, пишет CNN со ссылкой на местные СМИ.
Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев на стоянке сети ресторанов быстрого питания. Подставными клиентами наркоторговцев были детективы спецподразделения агентства по борьбе с наркотиками. Полиция не знала, что клиенты являются фейковыми, пишет Rappler. Следствие устанавливает, кто первым открыл огонь.
"Для установления истины в инциденте будет сформирована совместная с полицией и агентством по борьбе с наркотиками комиссия. Она определит, что случилось, и кто должен быть привлечен к ответственности", - сообщил представитель Филиппинской национальной полиции.
Напомним, что президент Филлипин Родриго Дутерте в 2016 году объявил категорическую войну с наркотиками, в рамках которой правоохранители проводят разоблачительные операции по наркобаронам.
Дутерте призвал убивать преступников и наркоманов. Исследование правозащитников свидетельствуют, что на Филиппинах полиция убивает подозреваемых в употреблении наркотиков, но власти отрицают такие действия.
Точное количество погибших в ходе "войны против наркотиков" неизвестно, но, по разным данным, их не менее 5000.