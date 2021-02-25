На Филиппинах двое полицейских погибли в перестрелке с другими правоохранительными органами

Агентство по борьбе с наркотиками и нацполиция одновременно проводили спецоперацию.

На Филиппинах двое полицейских погибли во время перестрелки с другими федеральными агентами в рамках провальной операции по разоблачению наркоторговцев.

Столкновение произошло между агентами Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками и двумя офицерами Филиппинской национальной полиции в городе Кесон-Сити. Также во время стрельбы были ранены трое полицейских, пишет CNN со ссылкой на местные СМИ .

Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев на стоянке сети ресторанов быстрого питания. Подставными клиентами наркоторговцев были детективы спецподразделения агентства по борьбе с наркотиками. Полиция не знала, что клиенты являются фейковыми, пишет Rappler. Следствие устанавливает, кто первым открыл огонь.

"Для установления истины в инциденте будет сформирована совместная с полицией и агентством по борьбе с наркотиками комиссия. Она определит, что случилось, и кто должен быть привлечен к ответственности", - сообщил представитель Филиппинской национальной полиции.

Напомним, что президент Филлипин Родриго Дутерте в 2016 году объявил категорическую войну с наркотиками, в рамках которой правоохранители проводят разоблачительные операции по наркобаронам.

Дутерте призвал убивать преступников и наркоманов. Исследование правозащитников свидетельствуют, что на Филиппинах полиция убивает подозреваемых в употреблении наркотиков, но власти отрицают такие действия.

Точное количество погибших в ходе "войны против наркотиков" неизвестно, но, по разным данным, их не менее 5000.