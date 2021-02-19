Верховная Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Витренко, - источники

Явка для «слуг народа» обязательна.

Верховная Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Витренко, - источники
Фото: Lb.ua

Верховная Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для решения вопроса о расширении полномочий и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа". Депутатам СН о внеочередном заседании сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"На 12:00. Явка обязательна", - сообщил источник.

Как сообщил источник из фракции СН, "заседание инициирует президент. Пока один вопрос - относительно полномочий Витренко. Сегодня закон с вето президента так и не рассмотрели, хотя комитет подготовил решение еще с самого утра. Почему? Все банально. Голосов в зале нет. Не только люди Коломойского во фракции выступают против. С другими группами и фракциями по голосам продолжаются переговоры. Но, учитывая, что президент инициирует внеочередное, он может в повестку дня внести все, что угодно. Поэтому не исключаю, что будут еще какие-то вопросы. Например, в "связи с СНБО сегодня".

Как добавил еще один собеседник из руководства фракции, "будет только вето. Попыток назначения не будет".

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провел экстренное заседание по ветированному президентом закону о госслужбе №4531 и полностью поддержал предложения Владимира Зеленского. Он рекомендовал рассмотреть закон о восстановлении конкурсов на госслужбу с президентскими правками, расширяющими полномочия и.о. министров. Этот закон был принят нардепами на этой неделе, но президент ветировал его из-за поправки, запрещающей возложение обязанностей министра на человека, кандидатура которого была отклонена парламентом на соответствующую должность. Впрочем, до рассмотрения этого вопроса депутаты сегодня не дошли.

В комментарии LB.ua народный депутат фракции "Батькивщина" Алена Шкрум объяснила основное содержание предложений президента к закону.

"Главная цель вето и предложений - отмена единственной поддержанной правки номер 13 - правки Наталухи. Если же теперь закон будет принят в таком виде, как предлагает президент, тот же господин Витренко сможет неограниченное время пребывать статусе "и.о." еще и с совершенно неограниченными полномочиями. То есть, не только погашать задолженность по зарплате (в первую очередь шахтерам), выдавать зарплату и подписывать документы. Он сможет все, включая назначение заместителей министров, распоряжение имуществом и так далее. И это, мягко говоря, не совсем конституционно" , - пояснила нардеп.

Как известно, и.о. не имеет права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий.

Верховная Рада дважды отклоняла кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что будут в третий раз вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию. По информации источников LB.ua, такой вариант "В" обсуждался 3 февраля в Офисе Президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.

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