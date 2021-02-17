В Раде не хватило голосов для наказания нардепа Сергея Рудика за оскорбительные высказывания

Депутат от "За будущее" назвал коллегу "девочкой, которой 32 года".

В Раде не хватило голосов для наказания нардепа Сергея Рудика за оскорбительные высказывания
Фото: Ольга Якимович

Верховная Рада не поддержала решение парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы о лишении права участия народного депутата Сергея Рудика в пяти пленарных заседаниях.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

За наказание депутата от фракции "За будущее" проголосовали 195 парламентариев.

Ранее Сергей Рудик, комментируя выступление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой о законопроекте по реформе СБУ, назвал ее "девочкой, которой 32 года".

"Я не лучше понимаю систему, чем три генерала, на которых ссылался только что господин Кожемяка. Но меня удивляет, как и каждого в этом зале, как девочка, которой 32 года, которая работала в системе здравоохранения и ни дня, надеюсь, не работала в этой структуре, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов, которые могут многое изменить. Учитывая, что мы - воюющая страна. Они хотят на 6 тысяч человек сократить эсбэушников в следующем году, еще до десяти через два. Это страна, которая ведет войну. Что они курят?", - сказал Рудик.

Нардеп также сравнил выступление Марьяны Безуглой с выступлением нардепа VIII созыва Ирины Сысоенко, сказав: "Вспомним Ирину Сысоенко, которая дупля не резала в медицине".

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