В Раде не хватило голосов для наказания нардепа Сергея Рудика за оскорбительные высказывания
Депутат от "За будущее" назвал коллегу "девочкой, которой 32 года".
Верховная Рада не поддержала решение парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы о лишении права участия народного депутата Сергея Рудика в пяти пленарных заседаниях.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
За наказание депутата от фракции "За будущее" проголосовали 195 парламентариев.
Ранее Сергей Рудик, комментируя выступление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой о законопроекте по реформе СБУ, назвал ее "девочкой, которой 32 года".
"Я не лучше понимаю систему, чем три генерала, на которых ссылался только что господин Кожемяка. Но меня удивляет, как и каждого в этом зале, как девочка, которой 32 года, которая работала в системе здравоохранения и ни дня, надеюсь, не работала в этой структуре, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов, которые могут многое изменить. Учитывая, что мы - воюющая страна. Они хотят на 6 тысяч человек сократить эсбэушников в следующем году, еще до десяти через два. Это страна, которая ведет войну. Что они курят?", - сказал Рудик.
Нардеп также сравнил выступление Марьяны Безуглой с выступлением нардепа VIII созыва Ирины Сысоенко, сказав: "Вспомним Ирину Сысоенко, которая дупля не резала в медицине".