Зеленский: на "Экспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высоком уровне

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина примет участие во всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае.

Об этом он рассказал в интервью эмиратскому информагентству WАМ.

"Да, конечно. Мы просто не можем пропустить такое важное мировое событие, как «Экспо-2020»", - сказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил руководство ОАЭ за то, что, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, в декабре прошлого года было завершено строительство павильона Украины, и сейчас там продолжаются внутренние работы.

"На Всемирной выставке в Дубае наша страна будет представлена на высоком уровне. Могу сообщить, что архитектурный образ павильона Украины воплощает идею колоса пшеницы. Он будет 15 метров высотой, поэтому надеюсь, вы теперь сможете его легко узнать и посетить. Пшеница является важным символом для украинцев, и желтый цвет на нашем флаге как раз и символизирует пшеничное поле и готовность внести вклад в мировую продовольственную безопасность", - рассказал Зеленский.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 выставка "Экспо-2020" была перенесена на 2021 год, однако организаторы решили сохранить название "Expo-2020" для маркетинга и брендинга.

14-15 февраля президент Зеленский вместе с женой Еленой осуществляет официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Анонсировалось, что президент проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.