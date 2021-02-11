Тимошенко предложила обновить правительство

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что в Украине нужно обновить правительство. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

«Президент должен сыграть консолидирующую роль - объединяющую и вдохновляющую - для того, чтобы получить еще один шанс через обновление правительства создать для страны совсем другую структуру развития. Я буду убеждать президента так действовать. Я хочу верить, что так произойдет», - отметила Юлия Тимошенко.

«Сейчас не время друг друга политически и информационно «убивать». Я считаю, что в сложившейся сложной ситуации президент должен обратиться ко всем без исключения фракциям парламента и честно сказать, какая на самом деле беда в Украине. Он должен призвать к единению всех. Я считаю, что только объединение всех интеллектуальных и профессиональных сил страны даст нам возможность выхода из тяжелого состояния», - считает Юлия Тимошенко.