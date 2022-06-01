Должна ли Украина победить в войне против РоSSии ? Канцлеру Германии Олафу Шольцу и многим министрам из его правительства трудно дать четкий ответ на этот вопрос. И для этого есть причины.

Об этом пишет Der Spiegel , напоминая, что представляя новый пакет санкций ЕС против РоSSии, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала четко: «Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне». От федерального правительства Германии, однако, таких слов никто не слышал. Когда возникают вопросы о том, как должна закончиться эта война, лозунгом немецких чиновников становится: «Уклоняйся как можно больше». Именно это недавно сделала министр иностранных дел Анналена Бербок в интервью Deutschlandfunk.

«РоSSия не должна ни при каких обстоятельствах победить», – сказала она, добавив, что Москва должна потерпеть «стратегическое поражение», а Украина – получить возможность «свободно выбирать свое будущее».

Но означали ли эти слова министра иностранных дел Германии, что Украина должна победить в борьбе против гораздо большего врага? Журналисты Deutschlandfunk напомнили Бербок о словах Фон дер Ляен.

«Да, мы тоже этого хотим», – сказала немецкий министр.

Но почему понадобились уточнения? Почему она не ответила прямо на еще первый вопрос? В конце концов политик от партии «Зеленых» произнесла эти слова: «Украина должна победить». От канцлера Олафа Шольца такой четкости никто не услышал, когда он недавно обращался к Бундестагу.

«Одна цель объединяет нас всех: РоSSия не должна победить в этой войне. Украина должна продолжить существовать», – говорил он.