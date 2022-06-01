Der Spiegel: Правительство Германии избегает слов о победе Украины в войне, на то есть причина
Немецкие чиновники, похоже, до сих пор не верят, что украинская армия способна одолеть более сильного врага, информирует
Должна ли Украина победить в войне против РоSSии ? Канцлеру Германии Олафу Шольцу и многим министрам из его правительства трудно дать четкий ответ на этот вопрос. И для этого есть причины.
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«РоSSия не должна ни при каких обстоятельствах победить», – сказала она, добавив, что Москва должна потерпеть «стратегическое поражение», а Украина – получить возможность «свободно выбирать свое будущее».
Но означали ли эти слова министра иностранных дел Германии, что Украина должна победить в борьбе против гораздо большего врага? Журналисты Deutschlandfunk напомнили Бербок о словах Фон дер Ляен.
«Да, мы тоже этого хотим», – сказала немецкий министр.
Но почему понадобились уточнения? Почему она не ответила прямо на еще первый вопрос? В конце концов политик от партии «Зеленых» произнесла эти слова: «Украина должна победить». От канцлера Олафа Шольца такой четкости никто не услышал, когда он недавно обращался к Бундестагу.
«Одна цель объединяет нас всех: РоSSия не должна победить в этой войне. Украина должна продолжить существовать», – говорил он.