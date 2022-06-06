Коллаборант Сальдо требует захватить Очаков: предатель хочет возобновить судоходство в районе портов Херсонской области

Благодаря грамотным действиям украинских военных суда не могут ни заходить, ни выходить из оккупированной Херсонщины, информирует ZN.ua.

Коллаборант Сальдо требует захватить Очаков: предатель хочет возобновить судоходство в районе портов Херсонской области
© Соцсети

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо требует захватить Очаков, поскольку сейчас город блокирует выход из Днепро-Бугского лимана и мешает оккупантам возобновить судоходство в районе портов Херсонской области. Это следует из сообщений роSSийских СМИ.

Он уточнил, что порт закрыт, навигация по Днепро-Бугскому лиману опасна, потому что украинские военные заминировали фарватер, кроме того, они притопили несколько барж в месте выхода из Днепро-Бугского лимана в Черное море. Поэтому суда не могут ни заходить, ни выходить, ни из Николаева, ни из Херсона.

"Судоходство начнется, скорее всего, когда освободят Николаев и непосредственно Очаков", - сказал предатель.

Напомним, в Украине введена уголовная ответственность за коллаборационизм. В зависимости от тяжести вины закон предусматривает до максимальной меры наказания – пожизненное лишение свободы и конфискацию имущества. В каком случае деятельность работников исполкомов и бюджетной сферы будет квалифицироваться как коллаборационизм на полностью контролируемой роSSийскими военными территории, рассказівает в своей статье для ZN.UA "Как РоSSия обустраивается на оккупированном юге" Валентина Самар.

На начало июня Очаков находился под вражескими обстрелами, без шансов для оккупантов на продвижение.

Николаев находится под обстрелами с начала войны, без всякой надежды для рашистов на продвижение.

Согласно аналитическому отчету американского Института изучения войны (ISW), на сегодняшний день основные силы врага сосредоточены на Северодонецком направлении, где противник начинает отдавать приоритет. Благодаря контратакам в Северодонецке украинские военные отразили значительную часть города.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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