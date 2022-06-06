Коллаборант Сальдо требует захватить Очаков: предатель хочет возобновить судоходство в районе портов Херсонской области

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо требует захватить Очаков, поскольку сейчас город блокирует выход из Днепро-Бугского лимана и мешает оккупантам возобновить судоходство в районе портов Херсонской области. Это следует из сообщений роSSийских СМИ .

Он уточнил, что порт закрыт, навигация по Днепро-Бугскому лиману опасна, потому что украинские военные заминировали фарватер, кроме того, они притопили несколько барж в месте выхода из Днепро-Бугского лимана в Черное море. Поэтому суда не могут ни заходить, ни выходить, ни из Николаева, ни из Херсона.

"Судоходство начнется, скорее всего, когда освободят Николаев и непосредственно Очаков", - сказал предатель.

Напомним, в Украине введена уголовная ответственность за коллаборационизм. В зависимости от тяжести вины закон предусматривает до максимальной меры наказания – пожизненное лишение свободы и конфискацию имущества. В каком случае деятельность работников исполкомов и бюджетной сферы будет квалифицироваться как коллаборационизм на полностью контролируемой роSSийскими военными территории, рассказівает в своей статье для ZN.UA "Как РоSSия обустраивается на оккупированном юге" Валентина Самар.

На начало июня Очаков находился под вражескими обстрелами, без шансов для оккупантов на продвижение.

Николаев находится под обстрелами с начала войны, без всякой надежды для рашистов на продвижение.