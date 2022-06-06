Коллаборант Сальдо требует захватить Очаков: предатель хочет возобновить судоходство в районе портов Херсонской области
Благодаря грамотным действиям украинских военных суда не могут ни заходить, ни выходить из оккупированной Херсонщины, информирует
Херсонский коллаборант Владимир Сальдо требует захватить Очаков, поскольку сейчас город блокирует выход из Днепро-Бугского лимана и мешает оккупантам возобновить судоходство в районе портов Херсонской области. Это следует из
Он уточнил, что порт закрыт, навигация по Днепро-Бугскому лиману опасна, потому что украинские военные заминировали фарватер, кроме того, они притопили несколько барж в месте выхода из Днепро-Бугского лимана в Черное море. Поэтому суда не могут ни заходить, ни выходить, ни из Николаева, ни из Херсона.
"Судоходство начнется, скорее всего, когда освободят Николаев и непосредственно Очаков", - сказал предатель.
Напомним, в Украине введена уголовная ответственность за коллаборационизм. В зависимости от тяжести вины
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Николаев
Согласно аналитическому отчету американского Института изучения войны (ISW), на сегодняшний день основные силы врага сосредоточены на Северодонецком направлении, где