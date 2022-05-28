Правительство блокирует процедуру выделения денег громадами для ВСУ и ТРО

Между тем весь груз по закупке технических средств и экипировке лежит на волонтерах, благотворительных фондах, семьях и просто неравнодушных гражданах, информирует ZN.ua.

Правительство блокирует процедуру выделения денег громадами для ВСУ и ТРО
© Территориальная оборона ВСУ

Кабинет министров Украины медлит с внесением изменений в порядок закупок, которые позволят громадам бесперебойно помогать военным, сообщает Ассоциация городов Украины.

«С первого дня вторжения роSSийских войск в Украину громады делают все возможное для поддержки ВСУ, СБУ, ГСЧС, ТРО и других структур. Но приобрести необходимые защитникам товары оборонного назначения, а также спецтранспорт, возможно только у иностранных поставщиков, которые, учитывая военное состояние и соответствующие риски, соглашаются поставлять товар только на условиях стопроцентной предоплаты. Однако действующая нормативно-правовая база не разрешает органам местного самоуправления осуществлять предоплату», - говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы Ассоциация городов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю касательно упрощения порядка осуществления закупок органами местного самоуправления через внесение соответствующих изменений в ряд правительственных постановлений.

«Предоставление права органам местного самоуправления и военным администрациям проводить закупки по предварительной оплате создаст предпосылки для бесперебойной помощи защитникам и поставке им качественных товаров, в том числе оборонного назначения», – говорят в Ассоциации.

Пояснительная записка к проекту постановления:

Перед этим, 20 апреля, с просьбой ускорить принятие решения по поводу изменений в постановление Кабмина по финансированию исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан обращался к министру обороны Алексею Резникову.

Резников внес этот вопрос на рассмотрение Кабмина, но тот был снят с рассмотрения. Поэтому Слобожану пришлось запрашивать стенограмму заседания, чтобы понять, почему вопрос проигнорировали.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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