Правительство Германии блокирует поставки в Украину 100 боевых машин пехоты Marder – Bild

Федеральный Совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, запрос на поставки которых подала компания-производитель Rheinmetall, пишет издание Bild .

Во внутреннем письме Минобороны Германии говорится, что пригодных для использования Marder можно было отремонтировать "в течение шести недель", остальное - максимум за 15 месяцев.

"То есть если бы федеральное правительство одобрило декларацию о намерениях, поданную Rheinmetall и украинским правительством в марте, первая техника могла бы находиться в Украине неделями и помогать защититься от роSSийской армии", - отмечает Bild.

Однако из-за доктрины Шольца "без тяжелого оружия", действовавшего в начале войны, Rheinmetall сначала не решилась обратиться к правительству с просьбой о таком соглашении с Украиной.

Заявка компании была подана в Федеральный Совет безопасности, который контролирует правительство, 22 апреля. В настоящее время она заблокирована.