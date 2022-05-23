Правительство Германии блокирует поставки в Украину 100 боевых машин пехоты Marder – Bild

Первые немецкие танки Rheinmetall можно было отремонтировать в течение шести недель, информирует ZN.ua.

Правительство Германии блокирует поставки в Украину 100 боевых машин пехоты Marder – Bild
© Rheinmetall

Федеральный Совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, запрос на поставки которых подала компания-производитель Rheinmetall, пишет издание Bild .

Во внутреннем письме Минобороны Германии говорится, что пригодных для использования Marder можно было отремонтировать "в течение шести недель", остальное - максимум за 15 месяцев.

"То есть если бы федеральное правительство одобрило декларацию о намерениях, поданную Rheinmetall и украинским правительством в марте, первая техника могла бы находиться в Украине неделями и помогать защититься от роSSийской армии", - отмечает Bild.

Однако из-за доктрины Шольца "без тяжелого оружия", действовавшего в начале войны, Rheinmetall сначала не решилась обратиться к правительству с просьбой о таком соглашении с Украиной.

Заявка компании была подана в Федеральный Совет безопасности, который контролирует правительство, 22 апреля. В настоящее время она заблокирована.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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