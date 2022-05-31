Денег нет, едим собак: СБУ слила переписку оккупанта, воюющего на Херсонщине

РоSSийским оккупантам в Херсонской области нечего есть - они начали питаться собаками. Захватчик написал своему другу в РФ, что они съели йоркширского терьера.

Соответствующую переписку перехватила СБУ, информирует Апостроф.

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – жалуется роSSийский военный, который находится на временно оккупированной территории Херсонщины.

Он добавил, что продовольствия у них нет, потому что его "просто не могут доставить". На его жалобы товарищ отреагировал удивлением, так как, по его словам "по ящику рисуют только победы". На это оккупант ответил: "пусть сюда идут и рисуют".

РоSSийский захватчик надеялся одолжить денег у друга, чтобы купить еды во временно оккупированном Херсоне, но тот отказал, сославшись на то, что сам "на мели".


Лена Руденко, Апостроф

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