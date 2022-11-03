Кіно та собаки: меми та фотожаби на скандал із "Довженком-центром"
Обов’язки гендиректора київського "Довженко-Центру" замість відстороненої Олени Гончарук виконуватиме Юлія Каждан. Мережі вибухнули мемами та фотожабами на таку новину, адже нова очільниця - кінолог, інформує
Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на пресслужбу Держкіно та повідомлення у мережі.
Зазначається, що рішення про усунення Гончарук ухвалили після аудиту, але вона залишиться на посаді керівниці Музею кіно "Довженко-Центру".
Нова гендиректорка - професійний кризовий менеджер і "має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру".
Згідно з повідомленнями ЗМІ, Юлія Каждан - керівниця кінологічного центру "Ерсте Хунд", що викликало обурення у мережі.
Як зазначили у Держкіно, після передачі Центру у власність відомства у червні цього року, там провели аудит, який засвідчив те, що він практично не працює, а 90% доходу отримує від здачі держприміщень в оренду.