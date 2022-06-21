"Показове приниження": собака Олександра Лукашенка валявся на столі серед страв і тарілок гостей

Білоруський лідер олександр лукашенко після наради з питань сільського господарства влаштував обід з чиновниками і посадив свого шпіца Умку на стіл.

Пес зручно розташувався серед страв, приладів і тарілок, а гості не наважилися навіть видом показати своє невдоволення, пише Politeka.net.

Втім, на неналежну поведінку Лукашенка звернули увагу в мережі. Так, обід з собакою на столі назвали «показовим приниженням холопів» і відсутністю власної гідності.

"Ніби це було вперше", "Іноді не до етикету", «Бааарін», "Вже не в перший раз спостерігаю цю картинку", "Ножичок в правій руці, вилочка в лівій. Етикет розбивається лакейством перед барином. Холуям і собаче лайно за цукерку зійде", " Собака на столі?)))) це ж яким...... треба бути, щоб таке терпіти?", "Відмінна перевірка на сліпу покору", - відзначають в мережі.

Відзначимо, що шпіц Лукашенка дійсно не вперше стає об\'єктом обговорення, як в ЗМІ, так і в соцмережах. Так, під час одного з інтерв\'ю свого господаря Умка також бігав по столу і всіх присутніх це, здавалося, влаштовувало.

Тим часом стало відомо, що Білорусь зосередила біля кордонів України близько 4 тисяч військових, Росія може швидко перекинути в Білорусь свої війська і підготувати новий наступ

Про в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Цілком можливий варіант, що росіяни можуть швидко перекинути на територію Білорусі додаткові резерви і можливо підготувати наступ", - повідомив він.


Катерина Петренко, politeka.net





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