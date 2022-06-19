В Україні хочуть заборонити розводити на продаж собак та кішок, щонайменше до 2028 року

В Україні вимагають від влади заборонити в Україні розведення та продаж домашніх та диких тварин під час воєнного стану та протягом 5 років після його закінчення. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента.

Як випливає з петиції, її автор - юрист Олександр Тітарчук, вважає, що в умовах війни неможливо належним чином утримувати тварин.

А тому, він пропонує внести зміни в ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження", та заборонити на період дії воєнного стану й протягом 5 років після закінчення дії воєнного стану розведення та продаж домашніх тварин та диких тварин".

За порушення цієї норми, пропонується встановити штраф від 8500 до 68000 гривень.

Петиція буде доступна до підписання ще 83 дні.