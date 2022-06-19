В Україні хочуть заборонити розводити на продаж собак та кішок, щонайменше до 2028 року

Петиція буде доступна до підписання ще 83 дні.

В Україні хочуть заборонити розводити на продаж собак та кішок, щонайменше до 2028 року
© Мурчики/Facebook

В Україні вимагають від влади заборонити в Україні розведення та продаж домашніх та диких тварин під час воєнного стану та протягом 5 років після його закінчення. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента.

Як випливає з петиції, її автор - юрист Олександр Тітарчук, вважає, що в умовах війни неможливо належним чином утримувати тварин.

А тому, він пропонує внести зміни в ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження", та заборонити на період дії воєнного стану й протягом 5 років після закінчення дії воєнного стану розведення та продаж домашніх тварин та диких тварин".

За порушення цієї норми, пропонується встановити штраф від 8500 до 68000 гривень.

Петиція буде доступна до підписання ще 83 дні.

Нагадаємо, звірства війни в Україні перетворили на катастрофу життя не лише мільйонів українців, а й тисяч домашніх тварин, зокрема собак та котів. Трагічної долі також зазнали тварини кількох зоопарків, розташованих на територіях, де відбувалися бойові дії.

По матерiалам: Сайт президента України /

Лія Ільченко, ZN.ua





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