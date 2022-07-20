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2022-07-20
Польща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка
Нові правила набудуть чинності 29 липня.
© Польский консультант
Польща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка: тепер громадяни України зможуть отримувати її на території Польщі,
"Згідно з оновленням, українці можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні", - йдеться у повідомленні.
Анастасія Дейна, ZN.ua