Польща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка: тепер громадяни України зможуть отримувати її на території Польщі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Згідно з оновленням, українці можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні", - йдеться у повідомленні.