Правительство зафиксировало 331 военное преступление россиян против культурного наследия Украины

Больше всего в Харьковской области – 90.

Министерство культуры и информационной политики Украины зафиксировало 331 военное преступление россиян против культурного наследия.

Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко.

Больше всего в Харьковской области – 90.

«За небольшой период с момента обновления статистики зафиксированных преступлений россиян против нашего культурного наследия они попали ракетой в еврейское кладбище в Глухове. Чем они отличаются от фашистов, которые уничтожали евреев 80 лет назад?», – сказал он.

В День памяти и примирения они полностью разрушили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата Донецкой области.

В Одессе был поврежден памятник архитектуры начала XIX века – Воронцовский дворец.

“Оккупанты снова попали по острову Хортица, сакральному месту для украинцев. Так безбожно уничтожать нашу культуру могут только варвары", – добавил министр.

Напомним, Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области был уничтожен прямым попаданием роSSийской ракеты в ночь на 7 мая. Однако коллекция не пострадала – ее успели вывезти.