Правительство зафиксировало 331 военное преступление россиян против культурного наследия Украины
Больше всего в Харьковской области – 90.
Министерство культуры и информационной политики Украины зафиксировало 331 военное преступление россиян против культурного наследия.
Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко.
Больше всего в Харьковской области – 90.
«За небольшой период с момента обновления статистики зафиксированных преступлений россиян против нашего культурного наследия они попали ракетой в еврейское кладбище в Глухове. Чем они отличаются от фашистов, которые уничтожали евреев 80 лет назад?», – сказал он.
В День памяти и примирения они полностью разрушили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата Донецкой области.
В Одессе был поврежден памятник архитектуры начала XIX века – Воронцовский дворец.
“Оккупанты снова попали по острову Хортица, сакральному месту для украинцев. Так безбожно уничтожать нашу культуру могут только варвары", – добавил министр.
Напомним, Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области был уничтожен прямым попаданием роSSийской ракеты в ночь на 7 мая. Однако коллекция не пострадала – ее успели вывезти.