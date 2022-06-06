Контроль РоSSии над островом Змеиным блокирует судоходство в регионе — британская разведка

РоSSийские войска стащили на остров многочисленные средства ПВО, информирует ZN.ua.

Контроль РоSSии над островом Змеиным блокирует судоходство в регионе — британская разведка
© Maxar Technologies

Активность РоSSии на захваченном украинском острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

Как отмечают в британской разведке, после потери крейсера «Москва» в апреле, роSSийские войска, вероятно, переместили многочисленные средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в западной части Черного моря, включая системы SA-15 и SA-22.

"Вполне вероятно, что это оружие предназначено для обеспечения противовоздушной обороны роSSийских военно-морских кораблей, действующих вокруг острова Змеиный", - указывают аналитики.

Параллельно на Донбассе продолжаются упорные бои в Северодонецке, а роSSийские войска продолжают продвигаться на Славянск в рамках попытки оцепления украинских сил.

«Утром 5 июня роSSийские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 поразили железнодорожную инфраструктуру Киева, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники в передовые украинские подразделения», - добавили в ведомстве.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 6 June 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/7sDt8fXMK3

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) 6 июня 2022

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Ирина Знась, ZN.ua





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