Контроль РоSSии над островом Змеиным блокирует судоходство в регионе — британская разведка

Активность РоSSии на захваченном украинском острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

Как отмечают в британской разведке, после потери крейсера «Москва» в апреле, роSSийские войска, вероятно, переместили многочисленные средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в западной части Черного моря, включая системы SA-15 и SA-22.

"Вполне вероятно, что это оружие предназначено для обеспечения противовоздушной обороны роSSийских военно-морских кораблей, действующих вокруг острова Змеиный", - указывают аналитики.

Параллельно на Донбассе продолжаются упорные бои в Северодонецке, а роSSийские войска продолжают продвигаться на Славянск в рамках попытки оцепления украинских сил.

«Утром 5 июня роSSийские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 поразили железнодорожную инфраструктуру Киева , вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники в передовые украинские подразделения», - добавили в ведомстве.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 6 June 2022



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