Цепь Соборности в этом году проходит онлайн

По случаю Дня Соборности, который в Украине отмечают 22 января, впервые Киев и Симферополь соединит виртуальная цепь Соборности.

Проект стартовал 21 января. Приобщиться к нему приглашают, авторизовавшись на сайте акции через социальные сети. В настоящее время к проекту присоединились более 12,6 тыс. украинцев.

Онлайн-цепь образуют аватарки участников, которые одна за другой выстраиваются на карте по маршруту протяженностью 1 058 километров - от Софийской площади в Киеве до парка Тараса Шевченко в Симферополе.

Виртуальная цепочка пять раз пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь единства киевляне, около Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

22 января 1919 года был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. С 1999 года День Соборности официально отмечается в Украине 22 января.