Цепь Соборности в этом году проходит онлайн
Первая в истории Украины виртуальная цепь соединит Киев и Симферополь.
По случаю Дня Соборности, который в Украине отмечают 22 января, впервые Киев и Симферополь соединит виртуальная цепь Соборности.
Онлайн-цепь образуют аватарки участников, которые одна за другой выстраиваются на карте по маршруту протяженностью 1 058 километров - от Софийской площади в Киеве до парка Тараса Шевченко в Симферополе.
Виртуальная цепочка пять раз пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь единства киевляне, около Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.
22 января 1919 года был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. С 1999 года День Соборности официально отмечается в Украине 22 января.