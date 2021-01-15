ВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Свиченко

12 января он пешком вернулся из РоSSии, и его задержали пограничники.

В Украину вернулся экс-руководитель ООО "Надра Геоцентр" Сергей Свиченко, фигурант "газового дела Онищенко", который четыре года скрывался от следствия. 13 января Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и арестовал Свиченко на 60 дней, то есть до 12 марта 2021 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Подозреваемому также определили залог в размере 770 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 747 тыс 900 гривен. В случае его внесения считается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

Свиченко подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса. По версии следствия, экс-руководитель "Надра Геоцентр" якобы причастен к хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией "Укргаздобыча". Среди других подозреваемых по этому делу - экс-нардеп беглый Александр Онищенко, которого подозревают в организации "газовой схемы".

Свиченко задержали 12 января пограничники Сумского отряда. Об этом сообщила ГПСУ. Он пешком возвращался из РоSSии через пункт пропуска "Бачевск". Во время проверки документов сработала одна из баз данных пограничников, и они его задержали.

"Выяснилось, что задержанный находится в розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 «Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней», ч. 5 ст. 191«Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ч. 2 ст. 364-1 «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы», ч. 2 ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса", - сообщили в ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 28 июня 2016 года детективы НАБУ задержали Свиченко при попытке пересечения роSSийско-украинской границы. Шесть месяцев он находился под домашним арестом. В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, срок содержания лица под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев. Поэтому детективы НАБУ в феврале 2017 года подали ходатайство об избрании Свиченко новой меры пресечения. Суд избрал для него залог в размере 20 млн гривен, который он должен был внести в течение пяти дней. Он этого не сделал и убежал.

С 2017 года он находился в розыске.

Свиченко подозревают в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По данным следствия, Свиченко подавал заявки на подконтрольные группе Онищенко товарные биржи по заниженной цене природного газа, добытого в рамках совместной деятельности ООО "Надра Геоцентр", ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Фирма "ХАС"" с "Укргаздобычей". На сегодня установленный размер убытков от этой схемы достигает 740 млн грн.

Онищенко обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с "Укргаздобычей", попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной цене.