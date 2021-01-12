НАПК приостановило финансирование партии "Голос", фракция заявила о давлении

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование партии "Голос".

В пресс-службе НАПК отметили, что решение принято из-за указания недостоверных сведений в отчетах. Ранее агентство прекращало финансирование "Батькивщины", но партия уже подала отчет с уточнениями, поэтому его восстановили.

От "Голоса" также требуется уточнить данные для восстановления.

"НАПК установило, что партия «Голос» оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное. Кроме того, установлены иные нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии", - говорится в сообщении НАПК.

На странице "Голоса" в Facebook заявили, что расценивают это как давление на партию.

"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением. Мы рассматриваем варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не становиться инструментом политического давления", - заявила глава партии Кира Рудык.

На своей странице в Facebook она добавила, что у НАПК возникли претензии к оформлению договоров и актов выполненных работ у подрядчиков и к тому, что партия оплатила арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

В НАПК отвергают обвинения в давлении на партию.

"НАПК четко указало, какие нарушения были обнаружены в отчетах партий. НАПК надеется, что партия «Голос» в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования", - добавили в агентстве.

Напомним, что в ноябре НАПК прекратило финансирование из бюджета "Батькивщины". В заключении НАПК заявило о том, что выявленные нарушения касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса.