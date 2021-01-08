Байден жестко ополчился на Трампа из-за событий 6 января

Из-за событий, произошедших 6 января во время штурма здания Конгресса США , новоизбранный президент Америка Джо Байден жестко ополчился на своего предшественника Дональда Трампа. Байден назвал участников протеста "террористами", а Трампа обвинил в попрании демократии.

Джо Байден обратился к американской нации в связи с событиями, случившимися в Вашингтоне 6 января. Напомним, в тот день сторонники Трампа, воодушевленные своим кумиром, двинулись на здание Конгресса, где как раз началось заседание, на котором должны были официально огласить Байдена победителем президентских выборов.

Участники акции протеста не ограничились призывами и лозунгами под зданием Конгресса, а ворвались в сам Капитолий. Из-за этого заседание конгрессменов было сорвано, их срочно эвакуировали из здания. При этом охрана Капитолия пыталась остановить разбушевавшуюся толпу, однако ей это не удалось. В итоге, СМИ сообщают о гибели четырех участников столкновения: троих протестующих и одного полицейского.

Захватчиков вытеснили из Капитолия подоспевшие нацгвардейцы. Изгнанные из здания сторонники Трампа хотели расположиться табором на Капитолийском холме, чтобы все же не дать конгрессменам огласить имя победителя президентских выборов. Однако силовики их и оттуда выкурили слезоточивым газом.

В результате Конгресс снова собрался на заседание, а имя Байдена, как победителя, таки, прозвучало. Сразу после этого Джо Байден осмелел настолько, что заклеймил своего предшественника. Ранее он себе не позволял таких смелых высказываний.

"В течение четырех лет у нас был президент, который ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей Конституции, верховенству закона во всем, что он делал", - заявил он о Трампе в своем обращении по событиям 6 января.

Джо Байден также запретил называть сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий, протестующими.

"Они не были протестующими. Не смейте называть их протестующими. Это была буйная толпа, мятежники, внутренние террористы", - подчеркнул Байден.