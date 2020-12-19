Церковь в Польше резко теряет своих симпатиков, - опрос

Церковь в Польше теряет своих симпатиков и является институцией, деятельность которой поляки оценивают негативно.

Таковы результаты опроса CBOS, пишет o2.pl.

47% респондентов назвали деятельность церкви "отрицательной", а 41% - "положительной".

Отметим, в марте церковь поддержали 57% поляков, против высказались только 32% респондентов.

"Нигде в мире, кроме Польши , нет такой стремительной, такой бурной секуляризации молодого поколения", - в свою очередь отметил в интервью TVN24 отец, профессор Анджей Кобылинский.

Издание отмечает, что это, скорее всего, связано с недавними громкими делами об обнаружении педофилии среди священников. Эксперты также считают, что изменения вызваны решением Конституционного суда Польши о запрете абортов, которое граждане связывают с деятельностью католической церкви.

По его мнению, секуляризация будет продолжаться и в дальнейшем: не только среди молодежи, но и среди взрослого населения.

Напомним, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов.

Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, которое позволяло женщине прервать беременность в случае выявления у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает его жизни. Этим положением аргументировали 98% абортов, легально проведенных в стране в прошлом году.

Поляки ответили на это решение многочисленными протестами. Активисты и правозащитники заявили, что следствием такого решения станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи женщин.