Кличко попросив киян утеплитися та розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон

Мер Києва Віталій Кличко просить мешканців столиці утеплитися. Хоча у Києві не будуть вносити змін у графік початку опалювального сезону. Про це повідомляє «Вечірній Київ» з посиланням на заяву мера під час ефіра національного телемарафону.

Він додав, що з 7 жовтня у місті вже підключають до тепла заклади соціальної сфери (лікарні, школи, садки та інші установи сфери) за індивідуальними заявками керівників цих закладів.

«На сьогодні ми не плануємо ніяких змін в графіку. Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов’язково зважатимемо на погодні умови і поінформуємо киян про включення тепла», — сказав Віталій Кличков.

Також він порекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна в оселях та під’їздах, придбати теплі речі.

«Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ», — додав він.