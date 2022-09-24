Заборона на виїзд українських студентів іноземних ЗВО: Шкарлет попросив закордонних колег їм допомогти

На фоні заборони чоловікам-студентам іноземних ЗВО виїжджати з України, міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся з листом до закордонних колег-міністрів, у якому просить допомогти таким студентам. Про існування листа ZN.UA стало відомо з власних джерел.

Керівник освітнього відомства просить перевести українських студентів на онлайн навчання, або надати їм перерву на рік.

«Згідно з українським законодавством, під час воєнного стану тимчасово обмежений виїзд за кордон особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років. У зв?язку з тим, що до цієї категорії потрапили й українці, які навчаються в закладах вищої освіти за кордоном та не мають змоги виїхати за межі України, просимо надати можливість студентам-громадянам України навчатись у закладах освіти вашої країни онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов та раніше зроблених внесків», - йдеться у листі, датованому 7 вересня.

В разі, якщо ж це неможливо, міністр освіти України попросив перевести цих студентів до таких закладів освіти, які можуть забезпечити українцям навчання онлайн.