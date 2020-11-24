Рада до 1 декабря планирует представить план выхода из конституционного кризиса

Сейчас идет разработка законопроектов, возвращающих электронное декларирование и ответственность за недостоверные декларации.

Рада до 1 декабря планирует представить план выхода из конституционного кризиса
Фото: president.gov.ua

Состоянию на 23 ноября коронавирусом болели 27 народных депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вр.и.о. Главы Верховной Рады, вице-спикер Елена Кондратюк.

Парламент работает в обычном режиме, идет работа над восстановлением антикоррупционного законодательства и разрешением конституционного кризиса, утверждает Кондратюк.

"Над этим работает рабочая группа парламента. В рабочую группу входят представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов ВРУ. Заседание группы проходит в закрытом режиме, чтобы ничто не мешало поиску оптимальных и профессиональных вариантов выхода из ситуации", - пояснила вр.и.о. спикера Рады.

Она выразила надежду, что до 1 декабря рабочая группа представит соответствующие законопроекты.

"Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис", - добавила Кондратюк.

По ее словам, парламент также обеспокоен тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Напомним, что коронавирусом заболели спикер парламента Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук. Прошлое заседание и согласительный совет проводила Кондратюк. Прошлую пленарную неделю сократили до одного дня, а на этой неделе нардепы работают в комитетах.

Рада уже больше месяца не может разрешить конституционный кризис, возникший из-за отмены Конституционным Судом ряда положений антикоррупционного законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий прекращение полномочий состава судей КС и возвращение отмененных норм. Однако поскольку судей КС, согласно закону, невозможно уволить, а решение суда не подлежат обжалованию, этот документ вызвал беспокойство как в Украине, так и в мировом сообществе. В частности, в Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона, страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Однако Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного суда. Также президент настойчиво просил нардепов "Слуги народа" поддержать этот закон и даже послал им соответствующее сообщение в партийный чат.

Это может произойти в случае, если будет политический конфликт.

Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии LB.ua заявила, что на заседании фракции вместе с президентом Зеленским ее коллеги больше склонялись к проекту Разумкова. Верещук отметила, что, по ее мнению, проект Зеленского вообще не попадет на рассмотрение.

Нардепы также передали в Конституционный суд обращение, в котором просят судей, голосовавших за скандальное решение, добровольное сложить с себя полномочия или уйти в отставку.

Проект закона Разумкова парламент собирался рассмотреть 5 ноября, но народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский заблокировал рассмотрение законопроекта, так как подал альтернативный законопроект.

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