Иран взял на себя всю ответственность за сбитый самолет МАУ, - Енин

Украина приветствует решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины

Евгений Енин по итогам второго раунда переговоров о катастрофе самолета МАУ в Иране.

Фото: mfa.gov.ua

Евгений Енин подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - цитирует заместителя главы МИД пресс-служба ведомства.

Отмечается, что глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Иранский источник также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Как сообщалось, 19-20 октября в Иране проходит второй раунд переговоров о сбитом самолете МАУ. В рамках этого раунда переговоров ожидаются три технических совещания.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитый украинский самолет из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, назвали это ошибкой и взяли на себя ответственность.

30 июля в Киеве с участием иранской делегации

начались переговоры о компенсациях семьям погибших.