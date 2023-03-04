ЗСУ відбили штурми військ РФ на авдіївському напрямку: шість окупантів взяли в полон

Російські окупаційні війська двічі намагалися штурмувати позиції українських військових в районі Авдіївки,однак зазнали невдачі, інформує Міністерство оборони України в Telegram.

"У підсумку другий Механізований батальйон президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького у взаємодії з артилерією 55 ОАБр "Запорозька Січ" і 110 ОМбр знищили три танки, п'ять БМП та взяли в полон шість бійців противника. Наступного дня ворог здійснив ще одну спробу штурму, яка також виявилась невдалою. ", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .