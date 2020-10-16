Турция не признавала и не признает аннексии Крыма - Эрдоган

Турция вместе с украинским народом и государственными органами Украины будет продолжать поддерживать крымско-татарский народ.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что его страна не признавала и не признает роSSийской аннексии Крымского полуострова.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. В рамках этого мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность, включая Крым, Украины. Турция не признавала и не признает аннексии Крыма", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турецкая Республика вместе с украинским народом и государственными органами Украины будет продолжать поддерживать крымско-татарский народ.

Напомним, во время встречи Владимир Зеленский также пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе - новой международной площадки, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма.