Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на вступление в НАТО: список

Турция сейчас единственная из Североатлантического Альянса открыто блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии, информирует ZN.ua.

Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на вступление в НАТО: список
© depositphotos/borkus

Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий, после выполнения которых будет снято вето на членство этих стран в НАТО. Об этом пишет газета Yeni ?afak.

В частности, условия следующие:

  1. Поддержка в борьбе с Рабочей партией Курдистана, DHKP/C, DAESH, FETO (гюленисты), которые Турция называет террористическими организациями, а также с и их филиалами;
  2. Установление в Швеции и Финляндии «правовых норм» и «правовой инфраструктуры» для борьбы с терроризмом;
  3. Оба государство должны пресекать попытки открывать представительства курдов в своих странах;
  4. Не допускать деятельность FETO и закрыть аффилированные с организацией СМИ;
  5. Выполнить требования о заморозке активов организаций, связанных с терроризмом;
  6. Выполнить требования по экстрадиции лиц, связанных с терроризмом;
  7. Запретить проводить демонстрации организациям типа РПК;
  8. Делиться разведывательными данными с Турцией;
  9. Швеция и Финляндия должны снять ограничения с оборонной промышленности Турции;
  10. В случае вступления в НАТО обязаться выполнять эти требования.





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