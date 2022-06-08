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2022-06-08
Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на вступление в НАТО: список
Турция сейчас единственная из Североатлантического Альянса открыто блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии, информирует
© depositphotos/borkus
Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий, после выполнения которых будет снято вето на членство этих стран в НАТО. Об этом пишет газета
В частности, условия следующие:
- Поддержка в борьбе с Рабочей партией Курдистана, DHKP/C, DAESH, FETO (гюленисты), которые Турция называет террористическими организациями, а также с и их филиалами;
- Установление в Швеции и Финляндии «правовых норм» и «правовой инфраструктуры» для борьбы с терроризмом;
- Оба государство должны пресекать попытки открывать представительства курдов в своих странах;
- Не допускать деятельность FETO и закрыть аффилированные с организацией СМИ;
- Выполнить требования о заморозке активов организаций, связанных с терроризмом;
- Выполнить требования по экстрадиции лиц, связанных с терроризмом;
- Запретить проводить демонстрации организациям типа РПК;
- Делиться разведывательными данными с Турцией;
- Швеция и Финляндия должны снять ограничения с оборонной промышленности Турции;
- В случае вступления в НАТО обязаться выполнять эти требования.
Юлия Москаленко, ZN.ua