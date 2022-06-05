РФ признает, что проигрывает информационную войну – СНБО

ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население, информирует ZN.ua.

РФ признает, что проигрывает информационную войну – СНБО
© Фото из открытых источников

Федеральная служба безопасности РоSSии в своих документах признает, что роSSийская пропаганда проигрывает информационную войну и недостаточно влияет на население, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Для "правильного зомбирования" ФСБ составила план действий, в котором указала призывы для пропагандистов. Их план потерпел поражение.

РоSSийская пропаганда включала в себя:

  • использование образа "вежливых людей" 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения);
  • кадры совместных действий роSSийских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев";
  • видео солдат, несущих людям мир (в виде новых учебников в школе, медицинского оборудования);
  • обращение украинских и роSSийских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в РоSSии и мире;
  • «работа» с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей – преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.


Анна Конюченко, ZN.ua





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