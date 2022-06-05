Федеральная служба безопасности РоSSии в своих документах признает, что роSSийская пропаганда проигрывает информационную войну и недостаточно влияет на население, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Для "правильного зомбирования" ФСБ составила план действий, в котором указала призывы для пропагандистов. Их план потерпел поражение.

РоSSийская пропаганда включала в себя: