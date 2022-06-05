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2022-06-05
РФ признает, что проигрывает информационную войну – СНБО
ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население, информирует
© Фото из открытых источников
Федеральная служба безопасности РоSSии в своих документах признает, что роSSийская пропаганда проигрывает информационную войну и недостаточно влияет на население, сообщает
Для "правильного зомбирования" ФСБ составила план действий, в котором указала призывы для пропагандистов. Их план потерпел поражение.
РоSSийская пропаганда включала в себя:
- использование образа "вежливых людей" 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения);
- кадры совместных действий роSSийских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев";
- видео солдат, несущих людям мир (в виде новых учебников в школе, медицинского оборудования);
- обращение украинских и роSSийских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в РоSSии и мире;
- «работа» с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей – преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.
Анна Конюченко, ZN.ua