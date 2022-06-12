Сборище дебилов и убийц: сети разгневала фотожаба путинского МИД про войну

Министерство иностранных дел РФ угодило в скандал после публикации фотожабы, посвященной вторжению в Украину и другим войнам, в которых участвовала РоSSия, информирует Апостроф .

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте ведомства.

В частности, МИД РФ поздравило с Днем РоSSии и опубликовало фотожабу, которая посвящена войнам с участием роSSийских оккупантов.

"Мы вежливо просили их не расширяться на восток. Искренне ваш, МИД", - говорится в подписи к картинке, на которой изображены шлемы Вермахта и армии Наполеона.

Примечательно, что место для одной из иконок дипломаты оставили, видимо, для защитной амуниции, которой пользуются украинские военнослужащие.

Пользователи Twitter гневно отреагировали на публикацию и назвали МИД РФ "сборищем дебилов", а саму РоSSию - "страной убийц и мародеров". Некоторые комментаторы с сарказмом отнеслись к фотожабе дипломатов и поинтересовались, будет ли РоSSия забрасывать трупами Украину и соседние страны.