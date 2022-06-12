Сборище дебилов и убийц: сети разгневала фотожаба путинского МИД про войну

Министерство иностранных дел РФ угодило в скандал после публикации фотожабы, посвященной вторжению в Украину и другим войнам, в которых участвовала РоSSия, информирует Апостроф.

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте ведомства.

В частности, МИД РФ поздравило с Днем РоSSии и опубликовало фотожабу, которая посвящена войнам с участием роSSийских оккупантов.

"Мы вежливо просили их не расширяться на восток. Искренне ваш, МИД", - говорится в подписи к картинке, на которой изображены шлемы Вермахта и армии Наполеона.

Примечательно, что место для одной из иконок дипломаты оставили, видимо, для защитной амуниции, которой пользуются украинские военнослужащие.

Пользователи Twitter гневно отреагировали на публикацию и назвали МИД РФ "сборищем дебилов", а саму РоSSию - "страной убийц и мародеров". Некоторые комментаторы с сарказмом отнеслись к фотожабе дипломатов и поинтересовались, будет ли РоSSия забрасывать трупами Украину и соседние страны.

"Ненавижу, животные", "Сборище дебилов", "Страна убийц, насильников и мародеров", "К вам на работу только с ущербным мышлением берут?", "Мы послали вас вежливо н***й", "Иначе трупами забросаете?", - написали пользователи под твитом МИД РФ.


Богдан Соловьев, Апостроф





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
15 июня состоится презентация проектов по восстановлению Ирпеня: один из проектов уже засветили в сети (фото)15 июня состоится презентация проектов по восстановлению Ирпеня: один из проектов уже засветили в сети (фото)
Шольц, Макрон и Драги намерены вместе посетить Киев - BildШольц, Макрон и Драги намерены вместе посетить Киев - Bild
Китай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимостьКитай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимость
Военный аналитик пояснил, почему Запад решил вести войну на истощение РоSSииВоенный аналитик пояснил, почему Запад решил вести войну на истощение РоSSии
Несмотря на войну, количество «уклонистов» в Украине особо не увеличилось - ОпендатаботНесмотря на войну, количество «уклонистов» в Украине особо не увеличилось - Опендатабот
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Режим Лукашенко заманивает добровольцев на войну "космическими" зарплатамиРежим Лукашенко заманивает добровольцев на войну "космическими" зарплатами
РФ признает, что проигрывает информационную войну – СНБОРФ признает, что проигрывает информационную войну – СНБО
The Guardian: Сдержанность Байдена обрекает Украину на долгую войнуThe Guardian: Сдержанность Байдена обрекает Украину на долгую войну
«Что значит, что Украина должна выиграть войну?» — глава немецких левых«Что значит, что Украина должна выиграть войну?» — глава немецких левых
Последние новости
Подгружаем последние новости