Турция анонсировала визит Лаврова для переговоров по коридорам для зерна из Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы роSSийского МИДа Сергея Лаврова 8 июня в Турцию. Во время встречи будут говорить об открытии коридоров для вывоза зерна из портов Украины. Об этом Чавушоглу сказал в интервью информационному агентству Anadolu .

Чувашоглу сказал: «Лавров приезжает в Турцию 8 июня. Мы уведомили об этом украинскую сторону. Я сказал министру иностранных дел Дмитрию Кулебы, что мы не хотим создавать впечатление, что наша дверь всегда открыта и мы встречаемся только с одной стороной. Он (Лавров – ред.) приедет с военной делегацией. Мы сядем с нашим Министерством национальной обороны, военными и всеми причастными и обсудим вопрос, что технически нужно сделать для формирования этого безопасного коридора, чтобы корабли заходили и выходили».

По его словам, препятствия для вывоза украинского зерна мины возле Одессы и страховые санкции против роSSийских кораблей.

Также Чувашоглу сообщил, что Турция сотрудничает с ООН по открытию путей для вывоза зерна.