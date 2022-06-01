Турция анонсировала визит Лаврова для переговоров по коридорам для зерна из Украины
Турецкая сторона сообщила об этом Дмитрию Кулебу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы роSSийского МИДа Сергея Лаврова 8 июня в Турцию. Во время встречи будут говорить об открытии коридоров для вывоза зерна из портов Украины. Об этом Чавушоглу сказал в интервью информационному агентству
Чувашоглу сказал: «Лавров приезжает в Турцию 8 июня. Мы уведомили об этом украинскую сторону. Я сказал министру иностранных дел Дмитрию Кулебы, что мы не хотим создавать впечатление, что наша дверь всегда открыта и мы встречаемся только с одной стороной. Он (Лавров – ред.) приедет с военной делегацией. Мы сядем с нашим Министерством национальной обороны, военными и всеми причастными и обсудим вопрос, что технически нужно сделать для формирования этого безопасного коридора, чтобы корабли заходили и выходили».
По его словам, препятствия для вывоза украинского зерна мины возле Одессы и страховые санкции против роSSийских кораблей.
Также Чувашоглу сообщил, что Турция сотрудничает с ООН по открытию путей для вывоза зерна.
«У ООН есть предложение – создание четырехсторонней контактной группы, в состав которой входят ООН, Турция, РоSSия и Украина. Мы согласились с этим… Полный консенсус по этому вопросу еще не достигнут», – сказал он.