Мигранты из РоSSии: Турция установила квоту на иностранцев и ограничила районы, где те могут жить
В последнее время в Турцию массово переезжают россияне, информирует
Со следующего месяца – с 1 июля - доля иностранных граждан в каждом из жилых районов Турции не должна будет превышать 20%. Кроме того, 1,2 тыс. жилых районов полностью закроют для заселения мигрантами. Таким образом власти надеются ограничить число мигрантов в стране.
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По данным на 9 июня в Турции с видом на жительство проживали 1,4 млн иностранцев.
«Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет», — заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Anadolu.
По его словам, если бы власти не построили стены на восточной и южной границах, то в Турцию незаконно попали бы еще 8 млн человек вдобавок к уже находящимся там мигрантам.
В апреле в Турции было продано 133 тысячи домов и квартир, что на 39 процентов больше, чем год назад. Главные иностранные покупатели турецкой недвижимости - граждане РФ. Об этом