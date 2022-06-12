Мигранты из РоSSии: Турция установила квоту на иностранцев и ограничила районы, где те могут жить

В последнее время в Турцию массово переезжают россияне, информирует ZN.ua.

Мигранты из РоSSии: Турция установила квоту на иностранцев и ограничила районы, где те могут жить
© Anadolu

Со следующего месяца – с 1 июля - доля иностранных граждан в каждом из жилых районов Турции не должна будет превышать 20%. Кроме того, 1,2 тыс. жилых районов полностью закроют для заселения мигрантами. Таким образом власти надеются ограничить число мигрантов в стране.

Об этом пишут росСМИ, уточняя, что на сегодняшний день только сирийцев в Турции живет более 3 млн. При этом известно, что роSSийские граждане выезжают из РоSSии в Турцию.

По данным на 9 июня в Турции с видом на жительство проживали 1,4 млн иностранцев.

«Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет», — заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

По его словам, если бы власти не построили стены на восточной и южной границах, то в Турцию незаконно попали бы еще 8 млн человек вдобавок к уже находящимся там мигрантам.

В апреле в Турции было продано 133 тысячи домов и квартир, что на 39 процентов больше, чем год назад. Главные иностранные покупатели турецкой недвижимости - граждане РФ. Об этом писало dw.com.


Середа Елена, ZN.ua





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