Со следующего месяца – с 1 июля - доля иностранных граждан в каждом из жилых районов Турции не должна будет превышать 20%. Кроме того, 1,2 тыс. жилых районов полностью закроют для заселения мигрантами. Таким образом власти надеются ограничить число мигрантов в стране.

Об этом пишут росСМИ, уточняя, что на сегодняшний день только сирийцев в Турции живет более 3 млн. При этом известно, что роSSийские граждане выезжают из РоSSии в Турцию.

По данным на 9 июня в Турции с видом на жительство проживали 1,4 млн иностранцев.

«Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет», — заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

По его словам, если бы власти не построили стены на восточной и южной границах, то в Турцию незаконно попали бы еще 8 млн человек вдобавок к уже находящимся там мигрантам.