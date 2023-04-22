Столтенберг у Бучі: "НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України"

Генсек Північноатлантичного альянсу відвідав місто на Київщині, де росіяни вчиняли воєнні злочини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який напередодні прибув до України, у межах офіційного візиту відвідав місто Буча на околицях столиці. Про це йдеться на сторінці Бучанської міської ради у Facebook, інформує ZN.ua.

Столтенберг у Бучі:
© Бучанська міська рада/Facebook

"НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Під час візиту в Бучу про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг", — зазначено у заяві.

У дописі повідомляється, що очільник Альянсу разом із Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком відвідав Храм Апостола Андрія Первозванного. Столтенберг «був шокованим масштабами нищення мирного населення та жорстокістю росіян в Бучі».

"На знак вдячності за підтримку Бучанський мер подарував панові Столтенбергу пам’ятну монету, яка переплавлена з російських куль та є символом незламності Бучі й України", — додають у відомстві.

Бучанська міська рада/Facebook
Бучанська міська рада/Facebook


Михайло Яровенко, ZN.ua





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