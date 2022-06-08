"Не НАТО защищает Украину, а наоборот": Турция полностью на стороне украинцев, посол навал причины

Турция полностью на стороне Украины в войне против роSSийского агрессора.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Бондарь.

"На сегодня Турция является единственной страной, которая смогла привести две страны за стол переговоров и вести диалог как с нами, так и со страной-агрессором.

Во-вторых, Эрдоган абсолютно настроен проукраински и все заявления представителей его правительства касаются необходимости прекращения войны и поддержки Украины.

Все попытки нарисовать неправильный образ властей Турции абсолютно неадекватны. Они просто воспринимаются через призму нашей реальности.

На самом деле в Турции есть довольно сильные антизападные настроения и из этого формируется их картина мира. Если вы спросите у турецкого общества, то 80-85% скажут, что они против войны и Украина все делает правильно, что защищается. Большинство турок уже знает, что такое "Слава Украине!" и таким удивлением воспринимают нашу оборону, наши победу и радуются за них.

Если вы спросите, в чем причина войны, то вам 50% скажут, что это виновата и Америка и НАТО.

РоSSию здесь боятся и прекрасно знают, сколько зла она принесла в исторической перспективе. И если так посмотреть, Турция - вторая страна мира, которая воюет с россией. Это столкновения в Ливии, Сирии, Карабахе, Центральной Азии.

Поэтому это абсолютно не друг для Турции. Это партнер для какой - то части бизнеса. Если взять турецкий экспорт в рф - это только 3% от всего экспорта. Импорт-8%, поскольку велика зависимость от энергоносителей.

Поэтому говорить, что в Турции желают победы путину - совершенно неправильно. Желают победы Украине и считают, что именно мы показали лидерство в плане противостояния россии. И сейчас очень часто говорится о том, что это не НАТО защищает Украину, а наоборот", - говорит Василий Бондарь.