В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей

15 октября правонарушителей задержали "на горячем" - при получении денежных средств.

В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Фото: Макс Требухов

Национальная полиция в Одессе задержала местного жителя и главу одной из избирательных комиссии по подозрению в подготовке подкупа избирателей.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, 15 октября правонарушителей задержали "на горячем" - при получении денежных средств.

"Во время следственных действий изъято почти 45 тыс. долларов США, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривень денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", - заявил Игорь Клименко.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали факты подкупа избирателей в городе Чернигове. От имени одной кандидатки избирателям раздают электролампочки.

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