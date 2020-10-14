Владимир Зеленский озвучил первый из пяти вопросов, который зададут украинцам на выборах

Анонсированный Владимиром Зеленским всенародный опрос, который должен состояться в день выборов 25 октября, вызвал ажиотаж в Сети. Многие заинтересовались тем, о чем же хочет спросить их президент. И вот уже сегодня, 14 октября, глава государства озвучил первый из пяти вопросов, который зададут украинцам.

Зеленский озвучил первый из пяти вопросов, который зададут украинцам на выборах

Вопрос звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал всех граждан прийти на избирательный участок 25 октября и сделать свой выбор. Он напомнил, что каждый проголосовавший ответит на пять важных вопросов. Четыре следующих президент назовет в течение следующих четырех дней — по одному вопросу в день.

"Ну это ж дешёвый хайп. Посадите хоть одного. Хоть на один год. Не надо пожизненное. Понятно всё с этим опросом", "Хоч би когось за півтора року посадили хоч на рік за корупцію. Зато піар питання, яке повинно людям задурити голову,що нібито вони рішуче боряться і будуть боротися з корупцією,уміють створювати", "Це не вирішується на опитуванні. І питання риторичне", "Гадали какие будут вопросы. Оказалось все стандартно...Популизм рулит. Не способны даже тут что-то придумать", - написали украинцы в комментариях.

Пока что не все однозначно и позитивно воспринимают идею провести опрос, ведь для людей главное результат.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский смог за год выполнить 8 своих обещаний из 43. Узнайте, что из обещанного глава государства выполнил.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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