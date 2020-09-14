Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску $1,5 млрд кредита

Президент РФ отметил, что у него "есть много идей для преодоления проблем".

Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску $1,5 млрд кредита
Архивне фото
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на переговоры Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин отметил, что РоSSия является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, у стран очень глубокая кооперация по многим отраслям. Президент РФ также отметил, что странам следует восстанавливать товарооборот, который снизился из-за распространения коронавирусной инфекции.

Путин отметил, что у него "есть много идей для преодоления проблем", а также назвал идею начать работу по новой конституции Белоруссии логичной и своевременной. Вместе с тем он подчеркнул, что белорусы "должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, без каких-либо подсказок со стороны".

Напомним, сегодня в шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с главой РФ Путиным. Путин договорился встретиться с Лукашенко еще в конце августа. Также в Минск летал роSSийский премьер Михаил Мишустин. На переговорах последний заявил, что с Лукашенко удалось "достичь прогресса в отношении Союзного государства" - надгосударственного объединения РФ и Белоруссии с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Лукашенко также заявил Мишустину, будто белорусские силовики "перехватили разговор Варшавы с Берлином", в которой говорилось о "заговоре в отравлении Навального с целью дискредитации РФ".

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