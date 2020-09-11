В Ассоциации городов назвали давлением на местное самоуправление инициативу создания в Раде ВСК

АГУ обратилась с письмом к Дмитрию Разумкову.

В Ассоциации городов назвали давлением на местное самоуправление инициативу создания в Раде ВСК
Фото: Westnews.info

Ассоциация городов Украины рассматривает инициативу создания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию решений органов и должностных лиц местного самоуправления как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года.

Об этом говорится в обращении АГУ на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, опубликованном на официальном сайте организации.

В АГУ отмечают, что на рассмотрении в Верховной Раде Украины находится проект Постановления №3693 от 18.06.2020 г. "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования по решению органов и должностных лиц местного самоуправления, имеющих признаки нарушений действующего законодательства Украины, конфликта интересов и коррупционных деяний ".

"Ассоциация городов Украины рассматривает такую инициативу как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года. Ведь принятие Верховной Радой Украины такого решения в начале избирательной кампании создаст дополнительный инструмент политического влияния на действующих городских голов и должностных лиц местного самоуправления", - считают авторы обращения.

Ассоциация городов Украины обратилась к главе Верховной Рады и к главам депутатских фракций, групп в Верховной Раде Украины с просьбой снять проект Постановления №3693 с рассмотрения Верховной Рады Украины, провести по нему широкие консультации с привлечением Ассоциации, по итогам которых принять решение.

"Образование такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, поскольку вероятность ее использования в целях недобросовестной конкуренции и нечестной политической борьбы может повлиять на результаты народного волеизъявления. А это, в свою очередь, негативно повлияет на репутацию Украины и международное признание честности и прозрачности местных выборов", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее с целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранения основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан Ассоциация городов Украины обратилась к президенту как к гаранту Конституции Украины с инициативой провести встречу с Правлением АГУ.

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