Кабмин решил назначить отцу Зеленского пожизненную стипендию, но отозвал проект постановления

Шмыгаль дал вузам две недели на предоставление списков кандидатов на государственные стипендии.

Правительство отозвало проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в котором фигурирует кандидатура отца президента Украины Владимира Зеленского профессора Александра Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это необходимостью дополнить списки стипендиатов.

Глава Кабмина отметил, что коллектив Криворожского Государственного университета экономики и технологий неоднократно вносил представление на поощрение Александра Зеленского, начиная с 2017 года, то есть задолго до того, как его сын стал президентом.

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому", - написал Шмыгаль в фейсбуке.

По его словам, в письме поясняется, что "трудовой коллектив неоднократно вносил представление на поощрение Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский".

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов", - добавил премьер-министр.

Он призвал трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования.

"Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Стоит добавить, что размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 гривен.

Напомним, в апреле президент Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам и тренерам, среди которых депутат Беленюк.