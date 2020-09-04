Кабмин решил назначить отцу Зеленского пожизненную стипендию, но отозвал проект постановления

Шмыгаль дал вузам две недели на предоставление списков кандидатов на государственные стипендии.

Кабмин решил назначить отцу Зеленского пожизненную стипендию, но отозвал проект постановления
Фото: НикВести

Правительство отозвало проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в котором фигурирует кандидатура отца президента Украины Владимира Зеленского профессора Александра Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это необходимостью дополнить списки стипендиатов.

Глава Кабмина отметил, что коллектив Криворожского Государственного университета экономики и технологий неоднократно вносил представление на поощрение Александра Зеленского, начиная с 2017 года, то есть задолго до того, как его сын стал президентом.

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому", - написал Шмыгаль в фейсбуке.

По его словам, в письме поясняется, что "трудовой коллектив неоднократно вносил представление на поощрение Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский".

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов", - добавил премьер-министр.

Он призвал трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования.

"Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Стоит добавить, что размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 гривен.

Напомним, в апреле президент Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам и тренерам, среди которых депутат Беленюк.

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