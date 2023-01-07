Суддям Конституційного Суду пропонують обрізати пенсію – проект

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8321 , яким пропонують обрізати розмір пенсії колшніх суддів Конституційного Суду України. Про це пише "Закон і бізнес" .

Автори порахували, що середній розмір щомісячного утримання суддів КС у відставці перевищує 150 тис. грн. А це у 100 разів перевищує мінімальну пенсію в країні. Розмір щомісячного утримання одного судді Конституційного Суду у відставці рівнозначний виплатам 70 пенсіонерів (у мінімальному розмірі) або 20 пенсіонерам-військовослужбовцям.

За чинним регулюванням суддя КС у відставці отримує 50% винагороди судді КС, яка складається з посадового окладу та доплат, встановлених для судді Верховного Суду. А у судді ВС лише оклад визначений на рівні 75 прожиткових мінімумів для працездатних громадян.

Водночас, за даними Пенсійного фонду України, що були оприлюднені станом на 1.04.2022, в Україні зареєстровано 10,8 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії — 4370,45 грн.

Як зазначають нардепи, станом на 1.12.2022 в Україні було 42 судді КС у відставці, які отримують більше, ніж військовослужбовці, які сьогодні боронять нашу Батьківщину. Тому, на їхню думку, буде справедливо зменшити розмір пенсії для судді КС до 30% від винагороди діючих колег.

Утім, навіть за такого відсотку виплати сягатимуть в середньому 90 тис. грн. щомісяця. Та й, вочевидь, що чинний склад КС подбає про своє майбутнє і визнає таке обмеження неконституційним — як таке, що посягає на гарантії незалежності людини у вишневій мантії.

Судді в Україні — це взагалі привілейована каста пенсіонерів, яка не знає проблем, бо пенсії суддів (довічне грошове утримання) за рік злетіли в середньому до 95 тис. грн, що в кілька десятків разів більше за пенсію середньостатистичного українця. Якщо звичайний українець отримує свою виплату за формулою, то для суддів усе ще діє окреме спецправило: вони отримують відсоток від зарплати чинного судді. Читайте про це в матеріалі Андрія Павловського - "Пенсії у 2023-му: невтішні перспективи".