В Портленде застрелили человека во время столкновений между сторонниками Трампа и участниками движения Black Lives Matter

Полиция не сообщила о личности погибшего.

В Портленде застрелили человека во время столкновений между сторонниками Трампа и участниками движения Black Lives Matter
Фото: скріншот

В американском городе Портленд (штат Орегон) большая процессия сторонников президента Трампа столкнулась с протестующими движения Black Lives Matter. В результате застреллили одного человека, передает BBC.

"Сотрудники полиции Портленда услышали звуки стрельбы из района Юго-Восточной 3-й авеню и Юго-Западной Олдер-стрит. Они отреагировали и обнаружили жертву с огнестрельным ранением в грудную клетку. Медики установили, что жертва умерла", - сообщили в полиции.

Полиция не сообщила о личности погибшего и не уточнила, была ли стрельба непосредственно связана со столкновениями, которые произошли в центре города.

Стрельба произошла на фоне драк между сторонниками Трампа и демонстрантами Black Lives Matter в центре Портленда.

Напряжение возросло после того, как колонна сторонников Трампа из 600 автомобилей собралась у торгового центра на окраинах города, после чего поехала в центр Портленда.

По сообщениям местных СМИ, люди распыляли перечный спрей и стреляли из пневматического оружия по протестующим BLM, которые перекрыли улицы, чтобы не допустить въезда колонны в город.

Полиция сообщила о случаях насилия между демонстрантами разных лагерей, нескольких человек арестовали.

Напомним, Портленд стал центром протестов против жестокости и расизма правоохранителей после того, как в мае во время задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. В связи с массовыми беспорядками Трамп ввел в город федеральные силы охраны правопорядка.

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