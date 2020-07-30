В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился шестой подозреваемый

Новака и его подельников подозревают в коррупции и взяточничестве.

В деле экс-главы "Укравтодора" Новака появился шестой подозреваемый
Фото: Владислав Мусиенко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному лицу в деле получения неправомерной выгоды бывшим главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиром Новаком.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы Укравтодора неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество участников преступления достигло шести человек.

Правоохранители напоминают, что 20 июля НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Пяти лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. А именно:

  • и.о. главы "Укравтодора";
  • двум гражданам Польши;
  • иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора";
  • бывшей советнице и.о. главы "Укравтодора", гражданке Украины.

НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем "Укравтодора" неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

В одном из эпизодов речь шла об уплате 10% "консультационных услуг", что составляло более 180 тыс. евро. В другом компания-победитель тендера "Укравтодора" должна была уплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого на момент совершения преступления составлял более 3,5 млн грн.

Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс. евро за 300-350 тыс. евро. В обмен на это экс-руководитель "Укравтодора" обещал "не заметить" нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиц "Укравтодора" и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

Особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

Расследование этих фактов детективы Национального бюро осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ноябре 2019-го была создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшавы. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданьске. Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на расхищение средств международных организаций.

Окружная прокуратура в Варшаве обвинила Новака в коррупции. Обвинения охватывают период с октября 2016 по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Новаку було вручено украинское подозрение.

22 июля Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака на три месяца.

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