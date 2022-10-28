Георгій Зантарая та керівництво Києва провели зустріч з делегацією Ізраїлю

Георгій Зантарая та керівництво Києва провели зустріч з делегацією Ізраїлю

За результатами зустрічі була передана гуманітарна допомога.

Відбулася зустріч ізраїльської делегації та моїх друзів з керівництвом міста Києва, – повідомляє депутат Київради Георгій Зантарая.


Ізраїльська делегація на чолі з заступником мера міста Ашдод Елі Нахт, Борисом Шульманом – засновником фонду Rebuild Ukraine та Григорієм Бовсіанниковим – генеральним директором компанії мед турзиму “Натанел медикал Групп» зустрілась з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником, заступником голови КМДА Валентином Мондриївським, заступником міського голови – секретарем Київської міської ради Володимиром Бондаренком, якій також розповів про це.


Результатом зустрічі була передача гуманітарної допомоги, а саме 10 генераторів та 20 теплових гармат. Допомога дуже важлива та актуальна, адже практично кожен день країна та місто отримує удари по енергетичній галузі та усуває наслідки ударів.


Також під час зустрічі було обговорено питання реабілітації військових і дітей в ізраїльських клініках, в тому числі безоплатне протезування кінцівок, а також надання консультацій від ізраїльських лікарів у питанні відновленні фізичного та ментального здоров’я жертв війни.Георгій Зантарайя разом з керівництвом Києва зустрівся з делегацією ізраїлю.



Юлия Александрова, politeka.net





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