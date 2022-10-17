Міжнародний Комітет Червоного Хреста проігнорував зустріч з українською делегацією на лінії розмежування

Міжнародний Комітет Червоного Хреста проігнорував зустріч з українською делегацією на чолі з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем на лінії розмежування. Як планувалося, представники МКЧХ мали домогтися від російської сторони доступу до колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Дмитро Лубінець.

«Це видалось для МКЧХ складніше ніж просто вчергове опублікувати “заклики до обох сторін” на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили. МКЧХ мовчить, і за цією мовчанкою криється покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Російська Федерація», - зазначив Лубінець.

За його словами, організація не виконує покладених на неї функцій. Мільйони людей жертвують кошти, натомість топ-менеджери мігрують від однієї міжнародної інституції до іншої, висловлюючи чергову занепокоєність і звинувачуючи тих, хто вимагає від них роботи в порушенні принципів нейтральності.

«Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю - вона повинна бути ліквідована», - підсумовує Лубінець.

Натомість МКЧХ відповів, що делегація з 11 осіб перебуває на території Донеччини та чекає гарантій безпеки для здійснення візиту в колонію в Оленівці, де загинули і продовжують утримуватися вцілілі захисники «Азовсталі».