Міжнародний Комітет Червоного Хреста проігнорував зустріч з українською делегацією на лінії розмежування

Представники організації мали прибути, щоб вимагати доступу до колонії в Оленівці, де утримуються українські захисники, інформує ZN.ua.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста проігнорував зустріч з українською делегацією на чолі з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем на лінії розмежування. Як планувалося, представники МКЧХ мали домогтися від російської сторони доступу до колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Дмитро Лубінець.

«Це видалось для МКЧХ складніше ніж просто вчергове опублікувати “заклики до обох сторін” на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили. МКЧХ мовчить, і за цією мовчанкою криється покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Російська Федерація», - зазначив Лубінець.

За його словами, організація не виконує покладених на неї функцій. Мільйони людей жертвують кошти, натомість топ-менеджери мігрують від однієї міжнародної інституції до іншої, висловлюючи чергову занепокоєність і звинувачуючи тих, хто вимагає від них роботи в порушенні принципів нейтральності.

«Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю - вона повинна бути ліквідована», - підсумовує Лубінець.

Натомість МКЧХ відповів, що делегація з 11 осіб перебуває на території Донеччини та чекає гарантій безпеки для здійснення візиту в колонію в Оленівці, де загинули і продовжують утримуватися вцілілі захисники «Азовсталі».


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20
У Росії створили «федеральне підприємство «ЗАЕС» – ЄС вважає станцію українськоюУ Росії створили «федеральне підприємство «ЗАЕС» – ЄС вважає станцію українською
Рада Європи привітала рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та БілорусіРада Європи привітала рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
Уряди України та Чехії проведуть зустріч у КиєвіУряди України та Чехії проведуть зустріч у Києві
Неповага до українців: Нобелівський комітет оскандалився рішенням "примирити братні народи"Неповага до українців: Нобелівський комітет оскандалився рішенням "примирити братні народи"
Комітет ВР підтримав призначення ексголови “Ощадбанку” новим керівником НБУКомітет ВР підтримав призначення ексголови “Ощадбанку” новим керівником НБУ
Гендиректор МАГАТЕ вважає ЗАЕС українською і говорить про тиск на персонал станціїГендиректор МАГАТЕ вважає ЗАЕС українською і говорить про тиск на персонал станції
Мовний скандал спалахнув в автошколі, де відмовилися вчити українською: "Успішного навчання на мові"Мовний скандал спалахнув в автошколі, де відмовилися вчити українською: "Успішного навчання на мові"
Намагалися вирватися з Лимана: як тепер виглядає колона окупантів після зустрічі з ЗСУНамагалися вирватися з Лимана: як тепер виглядає колона окупантів після зустрічі з ЗСУ
Офіційні особи США та Туреччини обговорили Україну та НАТО на неоголошеній зустрічіОфіційні особи США та Туреччини обговорили Україну та НАТО на неоголошеній зустрічі
Последние новости
Подгружаем последние новости